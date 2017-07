Parket wil 17 ABVV'ers voor rechter nadat patiënt sterft tijdens operatie: dokter kwam te laat door wegblokkades

Bewerkt door: ADN

8/07/17 - 06u48 Bron: Belga

Beeld van een wegblokkade in Luik op 19 oktober 2015. © belga.

staking Het parket wil zeventien manifestanten en leiders van de socialistische vakbond ABVV, onder wie secretaris-generaal van het Waalse ABVV Thierry Bodson, voor de rechtbank brengen in verband met gebeurtenissen tijdens een staking op 19 oktober 2015. Dat staat vandaag in La Libre Belgique en La Dernière Heure.

Naar aanleiding van de staking diende het ziekenhuis van Hermalle­-sous­-Argenteau een klacht in wegens onvrijwillige doodslag, nadat een Deense toerist was overleden tijdens een operatie. Die was door wegblokkades later dan gepland gestart. Het Waals gewest diende ook een klacht in tegen onbekenden voor beschadigingen aan een autosnelweg en belemmering van het verkeer.



De onderzoeksrechter sloot het dossier enkele weken geleden af en stuurde het door naar het parket, zonder aanklacht. Maar het parket wil de personen die tijdens het onderzoek werden geïdentificeerd, voor de correctionele rechtbank van Luik brengen. Onder hen Thierry Bodson en Antoine Fanara, regionaal secretaris van de Waalse metaalarbeiderscentrale (FGTB-Métal).