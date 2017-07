Door: redactie

8/07/17 - 13u36 Bron: vtmnieuws.be

© vmma.

video

Er komt veel kritiek op het feit dat er in Vlaanderen nog altijd geen conflictvrije kruispunten zijn. Op dergelijke kruispunten kunnen auto's en voetgangers of fietsers elkaar nooit kruisen, wat de verkeerssituatie veel veiliger maakt. Gisteren kwam nog een vijfjarige jongen om bij een dodehoekongeval in Averbode.