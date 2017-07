Voor een identieke overtreding bij De Lijn kan je verschillende boetes krijgen

lva

De federale politie heeft ernstige vragen bij de verkeersboetes die controleurs van De Lijn zelf uitschrijven. Die boetes bedragen 107 euro, terwijl een politie-pv voor dezelfde overtreding op 58 euro staat. Dat schrijft Het Belang van Limburg vandaag op basis van een brief van de federale politie aan het Vlaams departement Mobiliteit.

Sinds 1 september 2015 mogen controleurs van De Lijn zelf een verkeersboete uitschrijven voor een overtreding die de dienstregeling van de bussen en trams hindert. Omdat de administratieve boete van De Lijn hoger ligt dan een beboeting door de politie, heeft de federale politie om opheldering gevraagd. "Is dit geen fundamentele ongelijkheid?", vraagt de politie zich af.



Uit de daaropvolgende communicatie blijkt dat de juridische dienst van De Lijn van oordeel is dat het decreet dat de boetes regelt het best wordt aangepast.



Volgens Rob Beenders van sp.a maakt dit de boetes juridisch betwistbaar. "Zolang het decreet niet is aangepast zou de Lijn beter stoppen met het uitschrijven van deze boetes, wegens onwettig", zegt hij aan de krant.



Bij De Lijn zelf bevestigt woordvoerder Tom Van de Vreken dat er nagedacht wordt over de wijziging van het decreet, maar dat dit past binnen de algemene aanpassing die eind dit jaar zal gebeuren naar aanleiding van de invoering van de basisbereikbaarheid.