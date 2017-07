Waakhond: "Proximus en Telenet zijn nog steeds te machtig"

Door: redactie

Na een grondige analyse hebben de verschillende telecomregulatoren in ons land vastgesteld dat de marktmacht van een beperkt aantal spelers zoals Proximus en Telenet te groot blijft. Dat meldt de federale regulator BIPT. Er zijn extra maatregelen op til om de concurrentie aan te scherpen en de keuze voor de consumenten te versterken.

© belga. Met de marktanalyse wilden de regulatoren nagaan of de concurrentie op de Belgische telecommarkt al voldoende speelt. Niet echt, zo blijkt. "De retailbreedbandinternet- en de televisieomroepmarkten blijven gekenmerkt door een tekort aan concurrentie", klinkt het. De doelstellingen om de consument een maximale winst op vlak van keuze, prijs en kwaliteit te garanderen, zijn niet bereikt.



Op basis van die vaststelling willen de regelgevers dat de machtige operatoren, in Vlaanderen zijn dat Proximus en Telenet, blijvend verplicht worden hun infrastructuur open te stellen voor alternatieve spelers, tegen betaling uiteraard. Orange verkoopt bijvoorbeeld internet en digitale tv via de kabelinfrastructuur.



Vaste telefonie

Op sommige vlakken wordt aan de regelgeving gesleuteld, bijvoorbeeld om investeringen te stimuleren in zones die slecht bedeeld zijn op vlak van telecom. Ook zouden alternatieve spelers voortaan vaste telefonie via de kabel moeten kunnen aanbieden, luidt het. Momenteel kan Orange bijvoorbeeld geen bundels met vaste telefonie aanbieden. Maar de waakhond blaft ook naar Proximus, dat momenteel miljoenen investeert in een supersnel glasvezelnetwerk. Dat netwerk zal ook open moeten voor de concurrentie, stelt het BIPT. Verschillende opties worden overwogen.



De besluiten van de regulatoren worden nu voorgelegd aan de operatoren zelf. Zij kunnen nog tot 15 september hun opmerkingen overmaken. Daarna mogen de Belgische mededingingsautoriteit en de Europese Commissie hun zeg doen. Het BIPT verwacht dat de nieuwe regels begin volgend jaar in voege kunnen gaan. Dat kan ook als de operatoren er juridische stappen tegen zouden ondernemen, want die beroepen zouden niet opschortend werken.



Orange wil minder betalen © afp. Orange wil elke maand 10 euro per klant minder betalen om het netwerk van Telenet te mogen gebruiken voor zijn aanbod van vast internet en digitale televisie. Dat zegt Orange-CEO Michaël Trabbia in een reactie op de marktanalyse van de Belgische telecomregulatoren. Die stellen vast dat Telenet en Proximus nog te machtig zijn.



Nu betaalt Orange voor elke klant die het in Vlaanderen een bundel met internet en digitale tv verkoopt, een groothandelsprijs van 24 euro aan Telenet. Trabbia vindt dat daar 10 euro af kan. "Dat is een eerlijke prijs. Aan de huidige tarieven maken we met het aanbod van internet en tv op zichzelf geen winst (Orange verkoopt het enkel in combinatie met een abonnement voor mobiele telefonie, red.). De regelgever zou een minimum aan economische ruimte moeten geven", zegt hij.



Na een marktanalyse stellen de telecomregulatoren in ons land nu voor om de manier waarop die groothandelsprijs wordt berekend, te veranderen. Momenteel geldt een zogenaamde "retail-minus", waarbij de waarde van extra diensten zoals wifi-hotspots, televisie op een tweede scherm en premium content wordt afgetrokken van de retailprijs (de prijs die Telenet aan de consument aanrekent) om de groothandelsprijs te bepalen. Dat systeem wil het BIPT nu vervangen door een "kost plus"-berekening, waarbij de kost van de infrastructuur wordt aangevuld met een marge.



Hoe die tarieven er dan concreet zullen uitzien, moet nog blijken. Trabbia is alvast tevreden dat de telecomregulatoren "duidelijk de intentie hebben om de concurrentie te versterken". "Die intentie moet nu bevestigd worden in de feiten en de cijfers", klinkt het.



Orange herhaalt ook dat het eventueel wil mee investeren in het glasvezelnetwerk van Proximus. De telecomregulatoren willen dat Proximus ook dat supersnelle netwerk openstelt voor de concurrentie, maar bekijkt nog verschillende opties om dat te realiseren. "We zullen een co-investering overwegen als de financiële en operationele voorwaarden goed zijn", stelt Trabbia, die nog benadrukt dat glasvezel iets is voor de lange termijn en "complementair met ons kabelaanbod".