Bourgeois roept Brusselaars op voor N-VA te stemmen

In een interview met L'Echo dat morgen verschijnt, zegt Vlaams minister-president Geert Bourgeois dat Brussel "een schoktherapie" nodig heeft. In het interview doet Bourgeois ook een oproep aan de Brusselaars om voor N-VA te stemmen. Die oproep is bij Vlaams minister Sven Gatz (Open Vld) in het verkeerde keelgat geschoten. Volgens Gatz valt Bourgeois met zijn uitspraken "uit zijn rol als minister-president" en "verdeelt hij Vlamingen en Brusselaars in plaats van hen te verenigen".

Aan de vooravond van het feest van de Vlaamse Gemeenschap, maakt Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) in een interview met de krant L'Echo een diagnose van de gang van zaken in de hoofdstad. En zijn oordeel is niet mals. Zo staat morgen te lezen in een uittreksel dat op de websites van L'Echo en De Tijd staat.



"Mijn hart bloedt als ik kijk naar de situatie van Brussel", aldus Bourgeois. "Brussel zou slechts één entiteit moeten zijn, met één bestuur, één OCMW en één politiekorps, al kan men natuurlijk met districten werken zoals in Antwerpen. De middenklasse is bezig Brussel te verlaten voor de rand. De jeugdwerkloosheid is enorm. En het is al jaren dat men steeds dezelfde vaststelling maakt. Brussel heeft een schoktherapie nodig."



Maar tegelijk geeft Bourgeois toe dat het bewustzijn groeit dat de dingen moeten veranderen. Een bewijs daarvan ziet hij in het feit dat de N-VA aan populariteit wint in de hoofdstad, afgaande op de peilingen. Bourgeois merkt dat ook op het terrein: "Als ik op straat kom in Brussel, spreken Franstaligen me aan en zeggen ze: 'Meneer Bourgeois, we hebben in Brussel een partij nodig als de uwe.' Theo Francken (de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, ook N-VA, red.) kan geen tien meter stappen in Brussel zonder dat mensen hem aanklampen om hem te feliciteren. Dat bewijst dat de Franstalige politieke klasse Brussel niet het bestuur geeft waar het recht op heeft. Vandaar mijn oproep aan de Brusselaars: stem N-VA."



De uitspraken van Bourgeois vallen niet in goede aarde bij Sven Gatz, Brusselaar en Open Vld-minister in de regering-Bourgeois. "De minister-president valt met zijn oproep uit zijn rol", aldus Gatz.



Gatz: "Het is nog wat vroeg om de verkiezingscampagne op gang te trekken. Van een minister president wordt verwacht dat hij minister is van eenieder en boven het partijgewoel staat. De minister-president dient ter gelegenheid van de Vlaamse Feestdag de Vlamingen en Brusselaars te verenigen in plaats van te verdelen. Het is bovendien betreurenswaardig dat hij dit doet op het moment dat er zowel in Stad Brussel als op het niveau van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest concrete voorstellen zijn geformuleerd om komaf te maken met de misplaatste grillen in de politiek".