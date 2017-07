Dour Festival zet extra agenten in

RVL

7/07/17 - 17u01 Bron: Belga

Een beeld van het Dour Festival vorig jaar. © Alex Vanhee.

Het Dour Festival zet dit jaar 1.000 politieagenten over vijf dagen in om de site te beveiligen. Dat meldt de organisatie. Er worden tussen 12 en 16 juli zowat 200.000 festivalgangers verwacht.

De politieagenten komen zowel van het federale niveau als van verschillende lokale zones. Volgens de burgemeester van Dour, Vincent Loiseau, heeft de gemeente eigenlijk ook om de steun van het leger gevraagd, maar werd niet op die vraag ingegaan.



"Volgens de minister van Defensie (Steven Vandeput, N-VA, red.) bestaat er een protocolakkoord tussen leger en politie waardoor elke vraag om steun van militairen, door de politie wordt ingevuld. Ik begrijp die logica niet", zegt Loiseau. Volgens de burgemeester heeft het ministerie van Defensie de vraag om extra bijstand zelfs niet beantwoord. "Dat is echt ongelooflijk", klinkt het.



Het Rode Kruis zet dit jaar 130 hulpverleners in en komt ook met drie ambulances, waarvan er een geschikt is voor reanimatie.



Het 29ste Dour Festival gaat door tussen 12 en 16 juli. Headliners zijn onder meer Solange, Die Antwoord, Justice, NAS, De La Soul en Two Door Cinema Club. Naar het Waalse Dour zakken elk jaar ook veel Vlaamse festivalgangers af.