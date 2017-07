Omgeving Brussel-Centraal opgeschrikt door verdachte reiskoffer

Door: redactie

7/07/17 - 16u49 Bron: Belga

De omgeving van het station Brussel-Centraal werd deze namiddag een korte tijd opgeschrikt door een verdachte reiskoffer. Die was rond 15.30 uur aangetroffen in de Kardinaal Mercierstraat, in de struiken vlak bij een bushalte.