Hangjongeren eisen 'tol' van voorbijgangers, vallen vrouwen lastig en verplichten kinderen om te vechten

sam

7/07/17 - 11u00 Bron: Gazet Van Antwerpen

© screenshot.

video In Antwerpen-Noord heeft de politie dinsdag een grote controleactie gehouden bij jongeren in de buurt van het Oude Badhuis. De jongste weken liepen veel klachten binnen over overlast in de wijk, meldt Gazet Van Antwerpen.







"Dat gaat over kattenkwaad, zoals het gooien van waterballonnen of eieren, maar het gaat helaas ook over ernstigere feiten, zoals vandalisme en mondelinge bedreigingen aan het adres van voorbijgangers", zegt politiewoordvoerder Sven Lommaert. De onruststokers zouden 12 tot 16 jaar zijn.