Honderden reizigers twee uur vast op defecte treinen

MVDB & FT

7/07/17 - 10u14

Alle passagiers worden momenteel geëvacueerd naar een andere trein. © RV.

Het treinverkeer verloopt deze voormiddag erg moeizaam. Zo is er momenteel geen treinverkeer tussen Gent-Sint-Pieters en Schellebelle. Ter hoogte van Welle, deelgemeente van Denderleeuw, stonden dan weer twee treinen stil. De reizigers, zo'n honderdtal, worden momenteel geëvacueerd.

Een eerste trein viel rond 8.15 uur stil ter hoogte van Denderleeuw. De trein vervoerde enkele honderden passagiers vanuit Blankenberge richting Genk. "De conducteur riep om dat de locomotief stuk was en niet meer te herstellen", klinkt het bij een reiziger die op de trein vastzit.



"Momenteel worden alle gestrande passagiers geëvacueerd", bevestigt woordvoerder van de NMBS, Bart Crols. "De airco werkt gelukkig en iedereen krijgt water." Tussen de twee treinen worden hulpstukken gelegd zodat iedereen het treinstel veilig kan verlaten.



Achter de trein kwam ook een andere trein vast te staan. Die is intussen weggesleept. Het is niet duidelijk hoelang de problemen nog zullen aanslepen. Het treinverkeer tussen Gent en Brussel verloopt voorlopig over één spoor.



Zo was er gedurende 50 minuten geen treinverkeer tussen beide stations. De storing duurde van 9.20 uur tot 10.10 uur, zegt spoornetbeheerder Infrabel. Het gevolg zijn ernstige vertragingen van 30 tot 60 minuten in beide richtingen, zegt Frédéric Petit, de woordvoerder van Infrabel.