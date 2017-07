Sander Bral

7/07/17 - 02u50 Bron: eigen berichtgeving

© Marc De Roeck.

Deze nacht trokken de hulpdiensten naar het historisch centrum van Antwerpen voor een verdacht overlijden op straat. De tent van de hulpdiensten stond urenlang opgesteld in de Korte Nieuwstraat langs de wand van een woning. De straat zelf in het hartje van de stad was al die tijd afgezet in beide richtingen.