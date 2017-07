Rechter hard na dubbele aanval op politie door jongere: "Agent, klappen krijgen hoort bij uw job"

GUY VAN VLIERDEN EN PATRICK LEFELON

7/07/17 - 06u00

Relschopper Hamza O. laat op sociale media graag zien hoe hij over agenten denkt. © rv.

Een Antwerpse politieman die slaag kreeg en een collega die werd omvergereden door één en dezelfde jongere uit Borgerhout, moeten tevreden zijn met één symbolische euro schadevergoeding. De rechter vindt dat klappen krijgen "een risico van het vak" is voor een politieman en wijst een hogere vergoeding af.

De politiemannen hadden respectievelijk 500 en 750 euro geëist voor de rechtbank. De rechter vindt dat "een politieman ­altijd de kans loopt geconfronteerd te worden met een persoon die zich weerspannig gedraagt". Daarom wijst hij een hogere schadevergoeding af.



Hij veroordeelt de verdachte, die als 16-jarige al ­betrokken was bij rellen tussen Shariah4Belgium en de politie, wel tot acht maanden celstraf. De uitspraak komt er net een week nadat in Antwerpen drie agenten ernstig gewond geraakten bij geweld met moslimjongeren.



Die beklaagde is niet de eerste de beste. Hamza O. is een radicale moslimjongere die al op zijn 16de in Borgerhout werd gearresteerd bij straatrellen die werden georkestreerd door Shariah4Belgium. Bij zijn arrestatie eind vorig jaar uitte hij tal van bedreigingen. "Mijn sharia-broeders zullen deze feiten vergelden. Jullie agenten zullen dat met je leven bekopen", brieste de man toen hij in de cel werd gestopt.



