Belgische luchthavens goed voor meer dan 62.000 voltijdse banen

kv

6/07/17 - 22u04 Bron: Belga

© photo_news.

Het economische belang van de activiteiten op en rond de zes Belgische luchthavens (Antwerpen, Brussel, Charleroi, Kortrijk, Luik en Oostende) is in de periode 2013-2015 flink toegenomen. Samen waren ze in 2015 goed voor een toegevoegde waarde van 6 miljard euro en 62.528 voltijdse banen. Het gros van de vooruitgang is te danken aan Brussels Airport. Dat blijkt uit een studie van de Nationale Bank.

De activiteiten op en rond Brussels Airport leverden tussen 2013 en 2015 2.430 extra voltijdse banen op, tot een totaal van 35.081 directe en indirecte jobs. Daarmee was de luchthaven goed voor bijna 83 procent van de extra jobs die op de zes luchthavens samen werden gecreëerd.



Eenzelfde verhaal gaat op voor de toegevoegde waarde. Brussels Airport genereerde in 2015 een totale toegevoegde waarde van 3,4 miljard euro, 25,9 procent of 702 miljoen euro meer dan in 2013. De totale toegevoegde waarde van alle luchtvaart- en luchthavenactiviteiten (Brussels Airport inbegrepen) steeg met 803 miljoen euro.

Brussels Airlines Dat de toegevoegde waarde op Zaventem zo fors steeg, is onder meer te danken aan goede prestaties van luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines en luchtverkeersleider Belgocontrol, zegt de Nationale Bank. "Brussels Airlines verdubbelde zijn toegevoegde waarde bijna", klinkt het, onder meer omdat de maatschappij een substantieel operationeel verlies in 2013 kon ombuigen tot een significante operationele winst twee jaar later. Ook Belgocontrol kroop uit de rode cijfers. De Nationale Bank wijst ook op goede prestaties bij Brussels Airport Company, TUI Airlines Belgium, DHL en FedEx.

Rechtszekerheid De werkgelegenheid moet gestimuleerd worden en dus niet weggejaagd door onzinnige beslissingen Inez De Coninck, N-VA Voor N-VA zijn de cijfers alvast een goede reden op opnieuw op te roepen tot rechtszekerheid. "De nationale luchthaven creëert 1,5 procent van de totale werkgelegenheid in Vlaanderen", citeert Kamerlid Inez De Coninck uit het rapport. "De werkgelegenheid moet gestimuleerd worden en dus niet weggejaagd door onzinnige beslissingen", verwijst ze naar de geluidsboetes die het Brusselse gewest wil opleggen aan luchtvaartmaatschappijen. Die drijven de luchtvaartmaatschappijen volgens haar naar andere luchthavens in de buurlanden.