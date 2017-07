Twaalf Belgische militairen mogen Congo niet verlaten: "Dit is open en bloot België pesten"

KV & FT

6/07/17 - 21u46 Bron: Belga

Een Unimog van het Belgische leger rijdt door de straten van Kindu in 2010. © belga.

Twaalf Belgische militairen zitten al enkele weken vast in Kindu, in het oosten van de Democratische Republiek Congo. Ze beschikken over gevoelig materiaal, aldus RTL-TVI vanavond in hun journaal. Nog volgens de tv-zender weigeren de lokale autoriteiten de Belgen een uitreisvisum te bezorgen, wat wijst op een verdere verslechtering van de relaties tussen de twee landen.

Volgens familieleden van de militairen, die getuigen bij RTL, weigeren de Congolezen om de Belgen te laten vertrekken. Defensie zou nog geprobeerd hebben om een Frans of een Spaans toestel te sturen om hen terug te krijgen, maar die toestellen mochten het Congolese luchtruim niet in.



Twaalf militairen, onder wie een verpleegster, zitten nu dus nog altijd vast in Kindu. Hun missie is "toezicht houden op het materiaal", zoals luitenant-kolonel Stefaan Schoenmaekers het zegt.



Volgens Groen-Kamerlid Wouter Devriendt is dit "een rondje open en bloot België pesten". Volgens minister Steven Vandeput (N-VA) zijn de militairen alleen nog aanwezig "om het materiaal te bewaken". "Alle materiaal en manschappen zullen terugkeren naar België", stelt zijn woordvoerder.