Seksistisch of niet? Roze BOBETTE-sleutelhanger voor nuchtere vrouwen achter het stuur

6/07/17 - 18u11 Bron: VTM Nieuws

Ben je een vrouw, rij je rond in de Vlaamse Ardennen en blaas je safe tijdens een alcoholcontrole? Dan krijg je vanaf vandaag een roze BOBETTE-sleutelhanger. De tegenhanger van de gele BOB-sleutelhanger krijgt echter veel kritiek. Volgens sommigen is de actie zelfs seksistisch.

De sleutelhanger komt er na een kritische opmerking van de poetsvrouw van politiezone Geraardsbergen-Lierde over de BOB-campagne. "Ze zei ons dat het eigenlijk discriminerend was en dat heeft ons aan het denken gezet met de BOBETTE-sleutelhanger als resultaat", vertelt korpschef Jurgen De Landsheer.

Voor de campagne 'Stuur bezet door Bobette' werkt de politie van Geraardsbergen/Lierde samen met vier omliggende politiezones. "Deze keer gaat alle aandacht naar de vrouwelijke chauffeur die in veel gevallen nog steeds 'met nul op' achter het stuur kruipt", aldus de korpschef. "Het is zij die deze zomer een 'dankjewel' verdient onder de vorm van de Bobette-sleutelhanger."

De sleutelhanger werd eigenlijk gemaakt voor vrouwen die vaak het stuur overnemen van hun man na een avondje uit. Die gedachtegang vinden veel mensen seksistisch. Ook het typische roze tintje is erg cliché.

BIVV niet tevreden

Ook het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV), die al 20 jaar de gele sleutelhanger uitdeelt, is niet te spreken over het lokale initiatief. "Het is een gedeponeerd merk en dat zorgt voor verwarring", zegt Benoit Godart van het BIVV. "Op die manier kan iedereen zo'n sleutelhanger op de markt brengen."