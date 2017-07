Nieuwe fietstunnels en parallelwegen in Aalter en Beernem moet ongevallen aan overwegen verminderen

Bewerkt door: ESA

Langs het spoor tussen het Oost-Vlaamse Aalter en het West-Vlaamse Beernem zijn donderdag drie nieuwe fiets- en voetgangerstunnels, een brug en verschillende parallelwegen ingehuldigd. "Op minder dan twee jaar hebben we vijf overwegen op de drukste spoorlijn van ons land vervangen door mobiliteitsalternatieven", zegt woordvoerder Frédéric Petit van Infrabel.

De nieuwe infrastructuur tussen Aalter en Beernem werd ingereden met een fietsevenement, waaraan onder meer de voormalige wielrenners Sven Vanthourenhout en Robert Vermeire en trialbiker Kenny Belaey deelnamen. "Op minder dan twee jaar heeft Infrabel de laatste vijf overwegen in Aalter en Beernem afgeschaft en vervangen door de brug Nieuwendam (voor alle wegverkeer) en drie fiets- en voetgangerstunnels ter hoogte van Jezuïetengoed, Maria-Aaltersteenweg en "Di Coylde". Daarnaast zijn er over een lengte van 3 km drie nieuwe parallelwegen (voor fietsers, wandelaars en landbouwers) aangelegd tussen het station Beernem en Nieuwendam in Aalter, wat eveneens voor een veiligere en vlottere verbinding zorgt."



De vijf overwegen lagen verspreid over een afstand van 7 km op de spoorlijn tussen Gent en Brugge, waarbij de hoofdspoorlijn Brussel - Gent - Kust (Lijn 50A) de drukste verbinding van België is. "Dagelijks passeren er ongeveer 250 treinen in Aalter en Beernem en tijdens de spits kan dit aantal oplopen tot meer dan 15 treinen per uur. Nu de overwegen zijn vervangen door waardige alternatieven moet niemand meer wachten en kan iedereen veilig en vlot de sporen kruisen via de brug en de tunnels. Dit vermindert bovendien de kans op mogelijke verstoringen van het treinverkeer wat ook de stiptheid ten goede komt", zegt Petit. In 2016 waren er 45 ongevallen aan overwegen waarbij vier doden en acht gewonden vielen.