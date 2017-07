Drietal faket overval en steekt caféopbrengst in eigen zak

kv

Twee mannen en een vrouw die eind januari een overval in scène hadden gezet, zijn de voorbije weken door het Leuvense gerecht in de boeien geslagen. Dat meldt het Leuvense parket. De drie werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter en twee van hen werden aangehouden, maar zijn intussen voorwaardelijk vrijgelaten.

Een 21-jarige vrouw uit Lummen had op 25 januari de politie gebeld met de melding dat ze op de Grote Markt in Diest overvallen was. Naar eigen zeggen was de vrouw op weg van haar werk, een café op de Markt, naar het huis van haar werkgever om de envelop met de dagopbrengsten van twee cafés in zijn brievenbus te gaan steken. Ter hoogte van de kerk in de Nihoulstraat zou ze overvallen zijn door onbekende mannen die haar de envelop met de dagopbrengsten en haar portefeuille zouden afhandig gemaakt hebben. De daders zouden met een auto zijn weggevlucht.



De lokale politie van de zone Demerdal opende een onderzoek, maar stootte al snel op enkele ongerijmdheden in het verhaal van de vrouw. Verder onderzoek wees uit dat de vrouw de overval naar alle waarschijnlijkheid in scène had gezet, samen haar 21-jarige vriend uit Hasselt, en een tweede 26-jarige kompaan uit De Panne.



Die twee mannen werden op 26 juni opgepakt en voorgeleid bij de onderzoeksrechter, waar ze de feiten toegaven. De 21-jarige verdachte verbleef een week in voorhechtenis, maar inmiddels zijn beide mannen vrij onder voorwaarden. De vrouw werd enkele dagen later gearresteerd op de luchthaven toen ze terugkeerde van een reis. Ook zij werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter en gaf toe dat de overval in scène was gezet. Zij werd aangehouden. De raadkamer liet haar op dinsdag 4 juli vrij onder voorwaarden.