Overlast Brussels Airport: "Luchthaven komt verplichtingen inzake geluidsnormen na"

Bewerkt door: lvh

6/07/17 - 16u19 Bron: Belga

© photo news.

Brussels Airport Company (BAC), de uitbater van de luchthaven van Zaventem, respecteert de geluidsnormen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dat concludeert de Dienst Regulering, de economische regulator van de luchthaven.

Handboek zonder geluidsnormen

Uit het onderzoek blijkt nu dat BAC toch voldoende inspanningen doet om de normen na te leven. Al bleek tijdens het onderzoek ook dat in het handboek dat luchtvaartmaatschappijen krijgen, maandenlang niet werd gesproken over de Brusselse geluidsnormen. "Per ongeluk", zegt BAC, en de vergissing is intussen rechtgezet.



De regulator heeft geen reden om aan die uitleg te twijfelen. Bij een eerder onderzoek stonden de Brusselse normen wel in het handboek. "Wij hebben alleen vastgesteld dat er een onvolkomenheid was en dat die ondertussen is rechtgezet", klinkt het. "Dat betekent dat op het moment van ons besluit BAC zijn verplichtingen nakomt."