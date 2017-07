Child Focus mag voortaan beelden van kinderporno analyseren

Bewerkt door: ADN

6/07/17 - 12u20 Bron: Belga

© Child Focus Twitter.

Child Focus kan voortaan op beelden van kinderporno, die het binnenkrijgt via haar online meldpunt, een eerste analyse uitvoeren voor het ze doorstuurt naar de bevoegde autoriteiten. Op die manier kunnen politie en justitie sneller en efficiënter ingrijpen. Een protocol dat de samenwerking regelt, werd vandaag in de gebouwen van Child Focus ondertekend door onder anderen minister van Justitie Koen Geens en Child Focus-directeur Heidi De Pauw.

Hoewel Child Focus al sinds 2002 een online meldpunt had, mocht het de beelden die het daarop binnenkreeg niet inhoudelijk analyseren, omdat kijken naar kinderporno strafbaar is. Child Focus kon dus enkel meldingen doorsturen naar de federale politie, zonder enige indicatie te geven van de ernst van de feiten of de prioriteit die eraan moest gegeven worden.



Bovendien kon Child Focus om die reden zijn rol niet spelen binnen de internationale organisatie INHOPE, die 51 organisaties uit 45 landen met een dergelijke meldpunt verenigt. Die meldpunten wisselen dagelijks door burgers gemengde illegale websites met elkaar uit, met als einddoel deze websites in het land van herkomst offline te laten halen.