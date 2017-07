Afghaan (18) die begeleidster trachtte aan te randen al eerder in aanraking met gerecht

Bewerkt door: AJA

In Antwerpen heeft de onderzoeksrechter een Afghaanse vluchteling (18) aangehouden op verdenking van aanranding van de eerbaarheid. Dat meldt het Antwerps parket. De feiten dateren van de nacht van maandag op dinsdag. Het is niet de eerste keer dat de verdachte voor soortgelijke feiten in aanraking kwam met het gerecht.

De verdachte werd dinsdag op opgepakt omdat hij zijn begeleidster probeerde aan te randen. De 18-jarige vluchteling nam samen met het slachtoffer deel aan het Curant-project van het Antwerpse OCMW dat jonge vluchtelingen en Antwerpenaren laat samenwonen om de integratie bevorderen.



De vluchteling wordt er nu van verdacht zijn 'buddy', zoals de cohousingdeelnemers genoemd worden, 's nachts te hebben lastiggevallen, waarna het slachtoffer zich in veiligheid kon brengen en de politie verwittigde. Lees ook Afghaanse vluchteling (18) tracht begeleidster aan te randen