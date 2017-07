Regering vreest voor stroomuitval komende winter

Bewerkt door: ib

Het gevaar bestaat dat België deze winter geen strategische reserve heeft om een elektriciteitstekort op te vangen. Dat is een bom. Dat zeggen regeringsbronnen vandaag in De Tijd. België mag geen contracten sluiten voor het in stand-by houden van gascentrales zolang een onderzoek van de Europese Commissie naar illegale staatssteun loopt.