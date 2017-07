Restaurant brandt uit op Ieperse Grote Markt

Alexander Haezebrouck

6/07/17 - 03u45 Bron: eigen berichtgeving

© Alexander Haezebrouck.

Deze nacht woedde omstreeks 00.30 uur een zware uitslaande brand in restaurant Cyper op de Grote Markt in Ieper. Een buurtbewoner die ging slapen, merkte plots een hevige brandgeur op en zag vlammen bij het restaurant toen hij naar buiten keek.

Hij verwittigde meteen de brandweer en de zaakvoerder van het restaurant. Toen de brandweer arriveerde, sloegen de vlammen al metershoog uit het dak achteraan het gebouw. Het vuur dreigde uit te breiden naar de chocoladewinkel Leonidas naast het restaurant maar dat kon door de brandweer op het nippertje vermeden worden.



Keuken

Hoe de brand precies is ontstaan is nog onbekend, maar vermoedelijk is de brand ontstaan in de keuken. De zaakvoerder die ter plaatse kwam begrijpt niet hoe het kan. "Zoals altijd hadden we onze toer gedaan om te controleren of alles af was gezet voordat we gingen sluiten en alles stond af", klinkt het.



De ravage in het restaurant is enorm. De keuken is volledig uitgebrand, net zoals een deel van de eetzaal en een bureau waar de zaakvoerder zijn papieren en laptop bewaarde. Boven het restaurant en de Leonidaswinkel wonen geen mensen, maar enkele andere buurtbewoners werden wel even geëvacueerd.



Zij konden later opnieuw binnen in hun appartement. Niemand raakte gewond.