Turkse soldaten spioneren in Brussel

GUY VAN VLIERDEN

6/07/17 - 05u00

De Turkse president Erdogan. © afp.

Turkse militairen die gestationeerd zijn in Europa hebben pas bevel gekregen om informatie te verzamelen over oud-collega's die van banden met de Gülenbeweging worden verdacht. Zo zou er bij de NAVO in Brussel alleen al een vijftigtal illegale spionnen aan het werk gezet zijn.

Het zijn Duitse journalisten die een nota hebben bemachtigd waarin de Turkse legerleiding tot de spionage beveelt. Die werd op 9 juni van dit jaar verstuurd aan enkele honderden militairen die op ambassades, consulaten en NAVO-vestigingen in Europa en de VS tewerkgesteld zijn. Alleen al op de NAVO-hoofdzetel in Brussel zou het om een vijftigtal bestemmelingen gaan. Zij moeten informatie verzamelen over hun voorgangers die in de nasleep van de staatsgreeppoging in juli vorig jaar uit hun functie werden ontheven.



Wat gebeurde er met de uit hun functie ontheven Turkse militairen die terug naar Turkije gingen? En hoe proberen degenen die niet terugkeerden uit handen van Erdogan te blijven? Lees het hele verhaal in onze Pluszone, exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken voor maar 1 euro!