Vrouw vraagt hulp bij zoektocht naar gestolen ooievaar met grote emotionele waarde

kv

5/07/17 - 23u47

© Facebook - Ilse Uylenbroeck.

OETINGEN Een vrouw uit het Vlaams-Brabantse Oetingen, een deelgemeente van Gooik, vraagt via Facebook hulp bij de zoektocht naar een houten handgemaakte ooievaar. Die werd vorige week gestolen, maar heeft voor de vrouw en haar familie een grote emotionele waarde.

"Je kan hem herkennen aan de paarse vegen in de witte opschildering."

"Onze ooievaar is gaan vliegen. Dat is hem niet alleen gelukt... Aan de ontlener van onze geveerde vriend, een welgemeende proficiat! Ook jullie zijn waarschijnlijk trotse ouders geworden van een nieuwe spruit of nog in blijde verwachting," zo schrijft Ilse Uylenbroeck op Facebook.



De houten ooievaar heeft voor de vrouw en haar familie echter een grote emotionele waarde, want hij werd gemaakt door een ondertussen overleden familielid en daarom willen ze hem zo snel mogelijk terugkrijgen. "Een familielid heeft hem eigenhandig gemaakt uit trots voor de geboorte van zijn eigen dochter 15 jaar geleden. Een familielid dat eerder dit jaar veel te vroeg overleden is," zegt ze.



Uylenbroeck roept iedereen dan ook op om uit te kijken naar de ooievaar: "Je kan hem herkennen aan de paarse vegen in de witte opschildering."



De ooievaarsdief hoeft overigens helemaal niet bang te zijn voor negatieve gevolgen. Hij krijgt "alleen een dikke dankjewel van ons en van ons nichtje die veel te vroeg haar papa verloor en later graag bij de geboorte van haar eigen kinderen wil pronken met de eigenhandig gemaakte ooievaar van haar vader," klinkt het.



Het bericht werd ondertussen al bijna 20.000 keer gedeeld.