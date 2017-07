Erdogan-aanhanger steekt Gülen-woordvoerder neer in Merksem

Bewerkt door: ib

5/07/17 - 23u36 Bron: Gazet van Antwerpen

Ibrahim Anaz, een van de woordvoerders van Fedactio en de Gülen-beweging in Vlaanderen. © Fedactio.

In het Antwerpse district Merksem is gisterenavond Ibrahim Anaz, een woordvoerder van de Gülen-beweging in België en een van de topmannen van de Belgisch-Turkse koepelorganisatie Fedactio, ernstig gewond geraakt bij een steekpartij. De advocaat van Anaz, Walter Van Steenbrugge, bevestigt het nieuws.

Ibrahim Anaz, hier met Herman Van Rompuy (rechts). De foto is afkomstig van Anaz' twitteraccount. © Twitter: @ibrahimanaz.

De man die Anaz verschillende messteken verkocht, zou aangetrouwde familie zijn en een aanhanger van de Turkse president Erdogan, maar het is niet duidelijk of dat laatste de aanleiding was.



"uit de hand gelopen discussie"

Volgens Van Steenbrugge verklaarde Anaz na het incident dat hij tijdens een politieke discussie plots werd aangevallen door een man die niet rechtstreeks bij het gesprek betrokken was. "Of het gesprek de aanleiding was, dan wel of er mogelijk sprake was van voorbedachten rade, zal moeten blijken uit het onderzoek", stelt Van Steenbrugge. "In ieder geval is Ibrahim Anaz een van dé gezichten van de Gülen-beweging in België. Hij stelt ook dat als hij niet was weggevlucht van zijn aanvaller, hij nu niet meer in leven zou zijn." Anaz moest gisterenavond nog geopereerd worden, maar zou niet in levensgevaar verkeren.



De Antwerpse lokale politie bevestigt de feiten, maar stelt dat er geen aanwijzingen zijn dat het gaat om een gerichte, voorbereide aanval van een Erdogan-aanhanger op een figuur van de Gülen-beweging. "Het lijkt veeleer op een uit de hand gelopen politieke discussie in de familiale sfeer", zegt woordvoerder Sven Lommaert. "Het slachtoffer is geraakt in de arm en de hand en moest verzorgd worden in het ziekenhuis."