

5/07/17 - 19u29



Speurders hebben vannacht wapens en politie-uniformen gevonden tijdens huiszoekingen in Anderlecht. Het parket bevestigt aan VTM NIEUWS dat de huiszoekingen kaderen in een onderzoek naar verdachten die een aanslag wilden plegen. Met de huiszoekingen is er dus mogelijk een nieuwe aanslag verijdeld.