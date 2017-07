Door: redactie

5/07/17 - 19u31

Alexandru C., de man met de blauwe jas die opgepakt is voor de moord op de 27-jarige Sofie Muylle, wordt overgeleverd aan ons land. Dat staat in het vonnis van de Roemeense rechtbank dat VTM NIEUWS kon inkijken. De man met Roemeense nationaliteit werd vorige week opgepakt in Roemenië. Sofie Muylle werd vijf maanden geleden in Knokke vermoord.