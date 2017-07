Dit jaar namen al 130 militairen ontslag

Bewerkt door: ADN

Dit jaar hebben al 130 militairen hun ontslag genomen. Dat heeft minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) vandaag gezegd in de Kamer. De minister kan niet zeggen of de ontslagen te maken hebben met de inzet van de militairen op straat. Hij relativeert ook de cijfers: 100 ontslagen op 30.000 militairen is niet veel, klonk het.