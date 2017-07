Fietsen delen via app in Mechelen

Bewerkt door: ESA

Mechelen probeert in september een nieuw fietsdeelproject zonder vaste staanplaats uit. De fietsen zijn uitgerust van slimme sloten met ingebouwde gps die via een app gedetecteerd, geopend en terug gesloten kan worden. Tijdens de proefperiode zal het gebruik gratis zijn.

Voor het nieuwe concept doet de stad Mechelen beroep op Mobit, een Belgische start-up die een systeem uitwerkte met slimme sloten. Het bedrijf zal de fietsen ook onderhouden.



Er zullen zo'n 200 fietsen aanwezig zijn in de Mechelse binnenstad. Mechelen is te klein om met een systeem te werken met vaste standplaatsen. Daarom wordt geopteerd voor een deelsysteem waarbij je je fiets op straat kunt achterlaten.



Via een app kan een ingebouwde gps worden gedetecteerd die de locatie van de dichtstbijzijnde fiets weergeeft, en via een QR-code op het slot kan het worden geopend voor gebruik. Wanneer de fiets geparkeerd wordt en gesloten met de app, wordt de betaling automatisch gestopt en staat de fiets klaar voor de volgende gebruiker.



Andere steden

In de loop van de maand september wordt het systeem ook in drie andere Belgische steden uitgerold. "Delen wordt het nieuwe bezitten. Als we in de toekomst mobiel willen blijven, zullen we vervoersmiddelen moeten delen", besluit Alexander De Bièvre, co-founder van Mobit.