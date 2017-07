Al 3.613 speed pedelecs ingeschreven in België

TT

Verkeersveiligheid Tussen 1 oktober 2016, toen de nieuwe wetgeving rond speed pedelecs of snelle elektrische fietsen van kracht werd, en 15 juni van dit jaar, werden er 3.613 snelle elektrische fietsen ingeschreven in ons land. Dat blijkt uit nieuwe cijfers die CD&V-Kamerlid Jef Van den Bergh kon inkijken. Hij wijst meteen op het dark number-scenario want niet iedereen wil zijn 'zoeffiets' registreren.

Over heel Europa kent de snelle elektrische fiets een grote opmars. In 2015 was een op drie verkochte fietsen in België een elektrisch exemplaar. In februari dit jaar waren er 2.014 speed pedelecs ingeschreven. Vier maanden later kwamen er 1.572 exemplaren bij. "En dat aantal zal blijven stijgen. Vele werknemers wachten nu nog op de fietsvergoeding. De regering heeft hierover een princiepsakkoord, maar het is wachten op de officiële stemming. Wanneer dit in orde is, zal dit ongetwijfeld voor een boost zorgen", verwacht Van den Bergh.



De speed pedelec blijkt het populairst in Vlaanderen met 3.431 exemplaren, tegen 59 in het Brussels gewest en 123 in Wallonië. De CD&V-verkeersspecialist wijst op een dark number-scenario, waardoor het aantal speed pedelecs wellicht nog hoger ligt. "Daarnaast rijden veel bestuurders liever zonder bijhorende nummerplaat omdat ze op plaatsen rijden waar het eigenlijk (nog) niet mag en waar borden nog niet zijn aangepast. Zonder nummerplaat valt dat minder op."



Meer ingeschreven 'zoeffietsen' betekent ook meer verkeer op het fietspad. "De file van op de weg mag niet verschuiven naar de file op het fietspad. Aangepaste fietsinfrastructuur, zoals bredere fietspaden, is daarom absoluut noodzakelijk", besluit Van den Bergh.