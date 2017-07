Spaanse stadswallen uit zestiende eeuw blootgelegd in Antwerpen

Bewerkt door: lvh

5/07/17 - 15u05 Bron: Belga

De werken aan de Antwerpse Leien. © Laenen.

Archeologen hebben bij de werken aan en onder de Antwerpse Leien restanten van de zestiende-eeuwse Spaanse stadsomwalling blootgelegd. Delen van de oude stadsmuren zullen plaats moeten maken voor de geplande autotunnels, maar enkele stukken zullen wel bezichtigd kunnen worden.

Keizer Karel V

De Spaanse omwalling van Antwerpen werd in 1542 opgericht in opdracht van Keizer Karel V om bewoners en handelaars te beschermen tegen aanvallen, nadat gebleken was dat de verouderde middeleeuwse versterking niet meer voldeed. De omwalling bestond uit negen vijfhoekige bastions, acht muren en vier stadspoorten met bruggen over een gracht. In die tijd was het een van de meest moderne versterkingen, maar eind negentiende eeuw moest ze wijken voor een nieuwe stadsboulevard: de Leien.