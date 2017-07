30ste keer veroordeeld: politierechter geeft profvoetballer 2 jaar cel en pakt hem zijn Porsche af

Door: Bart Kerckhoven, HR

5/07/17 - 12u10 Bron: Eigen berichtgeving

Habib Habibou. © Photo News.

De profvoetballer Habib Habibou (30) is door de Halse politierechter vanochtend veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar, een boete van 12.000 euro en een rijverbod van vijf jaar.

Habibou, die in het verleden in België voetbalde voor Sporting Charleroi, Zulte Waregem en AA Gent, werd in mei in Dilbeek betrapt achter het stuur van zijn Porsche Panamera terwijl hij geen rijbewijs had. Hij droeg ook de gordel niet. De voetballer werd al liefst 29 keer veroordeeld voor 85 overtredingen. Hij liep onder andere 34 keer tegen de lamp voor het rijden zonder rijbewijs.



Porsche

Politierechter Dina Van Laethem vond het nu welletjes en sprak een zware straf uit. De procureur had eerder ook al twee jaar gevangenisstraf gevorderd. De Porsche van Habibou werd verbeurd verklaard. De voetballer zelf verscheen niet voor de rechter maar liet zich vertegenwoordigen door een advocate.



Habibou, die ooit een levende eend van een voetbalveld gooide, speelt tegenwoordig voor de Franse topclub Racing Club De Lens.