Verdachte van moord op Sofie Muylle wordt uitgeleverd aan ons land

Door: Mathias Marien

5/07/17 - 10u47

Sofie Muylle en de verdachte Alexandru C. © rv.

Alexandru C., de moordverdachte van Sofie Muylle, mag uitgeleverd worden aan ons land. Dat besliste de Roemeense rechtbank vanochtend. De 23-jarige Roemeen zelf verzet zich niet tegen zijn uitlevering en blijft zijn onschuld uitschreeuwen.



Het Brugse gerecht had vorige week om zijn uitlevering gevraagd nadat er sterke aanwijzingen zijn dat de man wel degelijk de moordenaar is van Sofie Muylle. Bij zijn aankomst zal er meteen DNA worden afgenomen van de Roemeen om te vergelijken met het DNA dat werd gevonden op het lichaam van Sofie. Alexandru zelf verklaart dat hij haar die bewuste nacht wel degelijk heeft gezien, maar niet heeft vermoord.