Steeds meer Brusselaars werken in Vlaanderen, terwijl het aantal Vlaamse pendelaars naar Brussel gestaag afneemt. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) en de Brusselse arbeidsbemiddelaar Actiris, schrijft De Tijd vandaag.

Het aantal Vlaamse pendelaars naar Brussel daalde de voorbije 5 jaar met 5 procent tot 222.000. In diezelfde periode werkten bijna 50.000 Brusselaars in een Vlaamse gemeente. Dat is een stijging van 8,3 procent.



Vergrijzing

Die trend zet zich volgens de VDAB de komende jaren door. Dat is een gevolg van de vergrijzing in Vlaanderen, terwijl er in Brussel net veel jonge laaggeschoolde werkkrachten bij komen. De luchthaven van Zaventem is met afstand de belangrijkste werkgever in Vlaanderen voor Brusselaars.



Nederlands leren

De grootste handicap van Brusselaars die in Vlaanderen een job zoeken, is de ontbrekende kennis van het Nederlands. "Veel Brusselaars beseffen niet dat hun kans om werk te vinden verdubbelt als ze Nederlands leren", klinkt het bij Actiris.