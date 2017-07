Centrumlinks alternatief voor De Wever nog veraf in Antwerpen

DIETER DUJARDIN

5/07/17 - 05u00

In een peiling bij 1.000 Antwerpenaren haalt sp.a zelfs in de stad die ze 90 jaar bestuurde amper nog 10%. Het maakt ook van een kartel met Groen geen zaligmakend verhaal: samen halen de twee minder stemmen dan apart. En zelfs met CD&V erbij is een meerderheid veraf.

© rv. Er hangt een 'parfum de crise' op de Grasmarkt, nadat afgelopen weekend een nationale peiling uitlekte waarin sp.a onder de 10% duikt. En het blijft niet bij die ene klap. Op de redactie van Het Laatste Nieuws belandde gisteren nog een andere desastreuze enquête, één naar de kiesintenties van de Antwerpenaren. Het blijkt te gaan om een onderzoek dat tussen 22 en 26 mei werd uitgevoerd in opdracht van Groen en via een omweg in onze handen kwam. Omdat de peiling werd uitgevoerd door een betrouwbaar bureau (Ivox) en met een representatief staal, publiceren we ze. Er zijn vier belangrijke tendensen:



