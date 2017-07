"Voer snelheidslimiet in op fietspad: 30 per uur"

BIEKE CORNILLIE & FILIP SPOELDERS

5/07/17 - 05u00

© Photonews.

Boechout verbiedt als eerste Vlaamse gemeente de speed pedelec op het fietspad. De snelle elektrische fiets haalt vlot 45 kilometer per uur en moet er in de bebouwde kom voortaan tussen de wagens laveren in plaats van tussen de - veel tragere - kinderen en senioren. Een pleister op de wonde, vinden experts. "Ga ineens voor een algemene snelheidsbeperking tot 30 kilometer per uur op het fietspad", klinkt het.

© Photonews. Wie regelmatig de fiets neemt, werd er ongetwijfeld al eens in volle vaart door voorbijgestoken: steeds meer pendelaars zetten hun wagen aan de kant en kiezen voor een speed pedelec. Terwijl een gewone elektrische fiets maar ondersteuning geeft tot 25 km per uur, halen die snelheden tot 45 kilometer per uur. Ronduit gevaarlijk, vinden ze in de Antwerpse gemeente Boechout, gezien het snelheidsverschil met keuvelende scholieren, zwalpende kindjes die voor het eerst zonder steunwieltjes naar tante mogen en een peloton senioren dat met moeite 16 kilometer per uur haalt. En dus kreeg het nieuwe fietspad in de Alexander Franckstraat een extra bordje: 'uitgezonderd bromfietsen klasse B en P'. In mensentaal: speed pedelecs niet toegelaten. De gemeente trekt de maatregel als eerste in Vlaanderen bovendien door naar alle straten waar maximaal 50 kilometer per uur of minder mag worden gereden.



Lees ook Ongevallen met elektrische fietsen in stijgende lijn

Vanaf nu mogen elektrische fietsen ook op jaagpaden langs Vlaamse waterwegen

Ook fietsvergoeding voor snelle e-bikes