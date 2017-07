C-130's mogen weer vliegen

EB

4/07/17 - 21u59 Bron: Belga

© belga.

Het Belgische leger heeft een eerste deel van zijn C-130 Hercules-transportvliegtuigen de toelating gegeven om weer de lucht in te gaan. De afgelopen weken moesten de toestellen aan de grond blijven vanwege aanhoudende problemen met de stuursystemen, maar die zijn nu opgelost. Dat meldt Defensie vanavond. Intussen is al een eerste vlucht uitgevoerd.

Eind mei merkten de piloten op dat de stuursystemen van verschillende toestellen tegelijkertijd onregelmatigheden vertoonden. De Defensiestaf besliste daarop alle elf de toestellen aan de grond te houden. "De veiligheid van de bemanningen en de passagiers primeert uiteraard", klinkt het in een communiqué. De toestellen bevonden zich destijds zowel in Europa als in de Democratische Republiek Congo.



"Ondertussen zijn alle C-130's grondig nagekeken, waar nodig zijn reparaties en aanpassingen uitgevoerd en onderdelen vervangen", gaat Defensie verder. "De technici van Defensie stelden ook de betrokken systemen bij en pasten de technische procedures aan."



Dat de transportvliegtuigen meer dan een maand niet gebruikt konden worden, heeft wel een zware impact op de opdrachten van de 15 Wing Luchttransport uit Melsbroek en de operaties van Defensie.



De elf originele toestellen werden in 1972 en 1973 in gebruik genomen, en moeten nog een aantal jaren dienst doen. Hun opvolgers, zeven Airbus A400M-toestellen, werden besteld in 2003 maar worden niet voor eind 2019 verwacht.