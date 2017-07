Lijk van onbekende man aangetroffen in Namen

avh

De politie probeert de identiteit te achterhalen van een man die vorige week werd aangetroffen in Namen.

Op 28 juni 2017 omstreeks 19u50 werd het levenloze lichaam van een man aangetroffen in de Maas in de nabijheid van de Port de Plaisance in Namen langs de Avenue Reine Elisabeth. De identiteit van de man nog altijd niet gekend.

De man is 1m74 groot en normaal gebouwd. Hij heeft grijzend haar, een beginnende ringbaard en draagt een bril. Hij droeg een blauwe jeans, een blauw hemd met witte lijnen, een donkere pull en zwarte baskets van het merk Puma.



Hebt u meer informatie over dit feit, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300. U kan ook reageren via email: opsporingen@police.belgium.eu.