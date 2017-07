Blauw oog Van Quickenborne komt niet van vechtpartij

Door: ESA

4/07/17 - 16u15

Vincent Van Quickenborne (Open Vld) © Canvas.

Burgemeester van Kortrijk Vincent Van Quickenborne (Open Vld) verscheen vandaag met een blauw oog en een kapotgeslagen lip in een filmpje van Canvas op Facebook. Is hij dan in een gevecht terechtgekomen? Niet helemaal, al speelde hij wel een scène van Fight Club na.