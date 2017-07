Shakira (15) al sinds april vermist

avh

Child Focus is op zoek naar de 15-jarige Shakira, die op 14 april verdween in Ieper. Ze vragen om het opsporingsbericht zo veel mogelijk te delen.

Shakira Depestel is 15 jaar oud en 1m60 groot, ze heeft een normale lichaamsbouw en bruine krullen.



Wie meer informatie heeft kan Child Focus contacteren via 116000 of de politie via 0800 30 300. Child Focus laat ook weten dat Shakira zelf contact mag opnemen met hen.