Notoire wapentrafikant Jacques Monsieur in beroep tegen veroordeling tot 3 jaar cel

4/07/17 - 16u12 Bron: Belga

Jacques Monsieur. © belga.

De notoire Belgische wapentrafikant Jacques Monsieur is in beroep gegaan tegen zijn recente veroordeling door de Brusselse correctionele rechtbank. Die had de 64-jarige man op 1 juni een gevangenisstraf van 3 jaar en een boete van 300.000 euro opgelegd voor illegale wapenhandel naar onder meer Libië, Tsjaad, Pakistan en Iran. Monsieur is tegen dat vonnis in beroep gegaan en het federaal parket heeft dat beroep gevolgd, zo meldt het federaal parket vandaag. Een datum voor het proces voor het hof van beroep is er nog niet.

Monsieur, afkomstig uit het Vlaams-Brabantse Lot, was geen onbekende van het gerecht, zomin van het Belgische als van het buitenlandse. De man die ook bekendstaat als "de vos" of "de maarschalk" werd in 2010 nog veroordeeld in de Verenigde Staten in een zaak die te maken heeft met de Iran-Contra-affaire. In die affaire leverde de VS illegaal wapens aan Iran. Met de opbrengsten financierden ze de Contra's in Nicaragua, tegenstanders van de (socialistische) Sandinista's.



In het dossier dat het federaal parket dit voorjaar voor de Brusselse rechtbank bracht, werd Monsieur ervan verdacht dat hij tussen 2006 en 2009 betrokken was bij de illegale levering van automatische wapens, tanks, helikopters, vliegtuigen en ander militair materieel in Libië, Tsjaad, Pakistan en Iran. Er was sprake van de verkoop van 100.000 automatische wapens in Libië, die gebruikt werden tijdens de Libische revolutie. Ook leverde hij tanks en gevechtshelikopters aan Guinee, automatische wapens, munitie, helikopters en oorlogsvliegtuigen aan Tsjaad, en militair materiaal aan Iran.



Monsieur beweerde dat hij sinds begin jaren 2000 geen wapens meer verkocht, maar dat vroegere kennissen uit het milieu regelmatig met hem contact opnamen en dat hij hen occasioneel hielp. Ook zei hij dat zijn activiteiten als wapentrafikant een dekmantel waren om te spioneren voor enkele Europese geheime diensten.