Derde brand op één maand tijd in huis van doe-het-zelver

4/07/17 - 15u05

Gistel Voor de derde maal in een maand tijd brak deze middag brand uit in hetzelfde huis in de Lindenhofstraat in Gistel. Allicht is er geen sprake van kwaad opzet maar ligt de oorzaak bij slecht uitgevoerde elektriciteitswerken door een doe-het-zelver.