Gamende vader die baby schedelbreuk sloeg blijft in de cel

4/07/17 - 15u00 Bron: Belga

De vader sloeg zijn zoontje op het hoofd, omdat die hem stoorde tijdens het gamen. © thinkstock.

Brugge De Brugse raadkamer heeft de aanhouding van een 21-jarige Westendenaar met twee maanden verlengd. Hij wordt beschuldigd van poging tot doodslag op zijn zoontje. Bram L. sloeg de toen twee maanden oude baby hard op het hoofd, omdat die hem bleef storen tijdens het gamen.

Het was niet de eerste keer dat de jonge vader zijn zelfbeheersing verloor. Zo gooide hij baby D. al ruw in de zetel en sloeg hij het kind een blauw oog. Op zondag 4 september liep het echter helemaal fout. Bram L. speelde het videospel FIFA, terwijl D. om aandacht bleef schreeuwen. Daarop sloeg de vader op het hoofd van het kind. Toen de moeder van D. wakker werd, brachten ze het kind samen naar het ziekenhuis. Daar werden twaalf schedelbreuken vastgesteld.

Het kindje verkeerde even in levensgevaar, maar is volgens de wetsdokter opvallend goed hersteld van de ernstige verwondingen. Hij heeft wel blijvende schade opgelopen aan de rechterhersenhelft. Dat kan problemen opleveren voor zijn fijne motoriek.



De onderzoeksrechter zal de verdachte binnenkort confronteren met de verslagen van de deskundige. De baby verblijft ondertussen in een pleeggezin.