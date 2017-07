Bestuurster veroorzaakt drie ongevallen met 1,68 promille alcohol in bloed

Bewerkt door: Redactie

Kessel-Lo Een 34-jarige vrouw uit Kortenaken heeft gisteravond op korte tijd niet minder dan drie aanrijdingen veroorzaakt. Ze raakte twee geparkeerde wagens en botste uiteindelijk tegen een verkeersbord en een verlichtingspaal. De vrouw raakte lichtgewond, maar bleek vooral boven haar theewater, zo meldt de Leuvense lokale politie.

De dame vertrok kort voor 23 uur met haar wagen in de Kerkstraat in Kessel-Lo en draaide rechtsaf de Jozef Pierrestraat in. Daar raakte ze een eerste geparkeerde wagen. Vervolgens reed de vrouw de Patroonschapsstraat in, om op het kruispunt met de Lindensestraat tegen een tweede geparkeerde wagen te botsen, een bestelwagen. De eigenaar van de bestelwagen hoorde de klap en snelde naar buiten, maar de vrouw stopte niet en reed weg in de richting van de Diestsesteenweg. Op die Diestsesteenweg reed ze al snel tegen een verkeersbord en verlichtingspaal en kwam uiteindelijk tot stilstand.



De eigenaar van de bestelwagen had intussen de politie gebeld. Die lieten de vrouw een ademtest afleggen en daaruit bleek dat ze 1,68 promille alcohol in haar bloed had. Ze was bij de laatste aanrijding ook lichtgewond geraakt en werd overgebracht naar UZ Gasthuisberg. Haar voertuig was niet meer rijwaardig en werd getakeld. De brandweer kwam ter plaatse om de rijbaan te reinigen.