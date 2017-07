Man springt uit raam op derde verdieping om te ontsnappen aan brand

Bewerkt door: Redactie

Brussel Bij een brand aan een flat in Vorst (Brussel) is een man zwaargewond geraakt. Volgens een getuige die de man aantrof, was hij uit een raam gesprongen om te ontsnappen aan de vlammen. De toestand van de man is kritiek volgens de brandweer.

De brand brak uit omstreeks 9.30 uur op de derde verdieping van een appartement in de Canadastraat in Vorst. "De oorzaak is nog onbekend", zegt woordvoerster Malika Abbad van de brandweer. "Toen de hulpdiensten aankwamen, troffen ze een man aan op het voetpad. Op basis van de verwondingen die hij had opgelopen, veronderstellen we dat de man inderdaad uit het raam gesprongen is. Het dochtertje van de man, waarvan eerst gedacht werd dat ze vermist was, bleek niet thuis te zijn toen de brand uitbrak. Zij was de avond ervoor opgehaald door haar moeder, de ex-vrouw van het slachtoffer." De brandweer kon het vuur onder controle krijgen voor de vlammen zich verspreidden naar de andere flats in het gebouw. De bewoners werden geëvacueerd.