Niet schrikken: crisiscentrum test overmorgen sirenes

4/07/17 - 10u28 Bron: Belga

Het Crisiscentrum voert overmorgen, donderdag 6 juli de trimestriële alarmeringstest van het elektronische sirenenetwerk uit. Dat netwerk bestaat uit 570 elektronische sirenes die zijn opgesteld rond nucleaire sites en Seveso-ondernemingen met hoge drempel. Dat meldt het Crisiscentrum dinsdag. Het sirenenetwerk kan worden ingezet om de bevolking te alarmeren bij een noodsituatie.

Tussen 11.45 en 13.15 uur zal gedurende een minuut een gemoduleerde scherpe toon uit de sirene weerklinken, die na een korte onderbreking wordt herhaald. Na dit signaal volgt de gesproken boodschap 'proefsignaal'. Bij een reële noodsituatie duurt het signaal ongeveer 3 minuten en kan het ook meermaals worden herhaald.



Binnenblijven

De sirenes worden regelmatig getest om zeker te zijn dat ze werken bij een noodsituatie. Dagelijks wordt een stille test uitgevoerd, die niet hoorbaar is voor het menselijke gehoor. Elke eerste donderdag van het trimester wordt een hoorbare test gehouden. "Als u een sirene hoort bij een noodsituatie, is de juiste reflex naar binnen te gaan of binnen te blijven en de aanbevelingen van de overheid te volgen, meer bepaald via de media", aldus het Crisiscentrum.



Sinds half juni kan de overheid de burger ook via het platform BE-Alert alarmeren bij een noodsituatie. Hiervoor moeten mensen zich wel eerst registeren op de website www.be-alert.be.