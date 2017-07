Dienstverlening De Lijn opnieuw normaal na vierdaagse staking

Door: redactie

4/07/17 - 10u11 Bron: Belga

De dienstverlening bij openbaarvervoermaatschappij De Lijn verloopt sinds vanochtend opnieuw volgens schema. De bussen en trams zijn opnieuw normaal uitgereden na vier dagen van actie door de drie vakbonden tegen het voorstel voor nieuwe cao. "Er zijn nergens storingen gemeld", aldus Astrid Hulhoven, woordvoerder van De Lijn.

De stakingsacties liepen van vrijdag tot en met maandag en troffen het ganse net in aanzienlijke mate.



De cao-onderhandelingen worden in de loop van de week hervat, samen met een sociaal bemiddelaar. Er wordt geen precieze dag gecommuniceerd, om in de luwte te kunnen werken, luidt het.