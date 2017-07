Steeds meer familiebedrijven gaan failliet

Bewerkt door: ib

4/07/17 - 04u31 Bron: Belga

Archieffoto: werken voor de deur van de Antwerpse kookwinkel Soly. De zaak sluit na 158 jaar de deuren. © Foto Laenen.

De laatste tijd gaan steeds meer familiezaken met een lange staat van dienst failliet. "In tien jaar is hun aandeel verdubbeld. Dat komt hoofdzakelijk door een gebrek aan innovatie", zegt een expert vandaag in de kranten van Mediahuis.