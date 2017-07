DéFI wil integrale decumul

Bewerkt door: ib

De Franstalige partij DéFI heeft zich gisterenavond uitgesproken voor een volledige decumul. De partij van Olivier Maingain schaart zich zo achter onder meer de Franstalige groenen. Dat heeft de algemene vergadering van DéFI gisterenavond in Sint-Lambrechts-Woluwe beslist.

Maingain benadrukte eerder al dat hij voorstander is van deugdelijk bestuur en wees op het specifieke karakter van Brussel. Zijn partij legde gisterenavond enkele concrete voorstellen op tafel. DéFI stelt onder meer voor dat de mandaten van burgemeester, schepen en voorzitter van het OCMW niet vergoed worden.



Intercommunales beperken

De vergoedingen van publieke mandatarissen moeten overeenstemmen met het effectieve geleverde werk. De partij van Maingain wil ook het aantal intercommunales beperken per provincie. Als het aantal parlementairen in Brussel verminderd wordt, zouden de taalgroepen en de dubbele meerderheid volgens DéFI afgeschaft moeten worden. De fusie van gemeenten, politiezones en OCMW's is voor DéFI uitgesloten.