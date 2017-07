Auto schept wandelaarster op na frontale botsing met ander voertuig

Marco Mariotti

3/07/17 - 21u31

© Marco Mariotti.

In Tongeren is vanavond rond 19.30 uur een zwaar verkeersongeval gebeurd waarbij vier mensen gewond raakten. Twee wagens reden op de Tongersesteenweg in Piringen frontaal op elkaar in waarna één van de twee voertuigen het voetpad op werd geslingerd. Daar wandelde net een vrouw met haar dochtertje. De wandelaarster werd opgeschept door de wagen en raakte zwaargewond.