Brussel verzet zich tegen sluiting Klein Kasteeltje

Waarnemend Brussels burgemeester Philippe Close (PS) verzet zich tegen de plannen van de regering om van een nieuw asielcentrum in Neder-over-Heembeek de draaischijf van de asielopvang te maken en het Klein Kasteeltje in het centrum van de hoofdstad te sluiten.

Volgens Close betaalt het noorden van Brussel zo de prijs voor een herwaardering van het centrum van de stad. De burgemeester vraagt een onderhoud met de federale regering en het Brussels Gewest.



De ministerraad zette vorige week het licht op groen voor de oprichting van een nieuw aanmeldcentrum voor asielzoekers in Neder-over-Heembeek, in het noorden van de hoofdstad. Het asielcentrum in het Klein Kasteeltje in het centrum, moet dicht. Dat gebouw is oud en verloederd, en veel asielzoekers hangen overdag in de buurt rond, in de hoop dat ronselaars hen oppikken voor zwart werk. De regering wil de buurt herwaarderen en de site van het Klein Kasteeltje beschikbaar maken voor stadsontwikkeling.



Dat laatste luik juicht burgemeester Close toe. "Het werd tijd dat we een oplossing vonden voor die wijk", klonk het vandaag. Voor hem is de bouw van scholen, kinderdagverblijven en woningen op de site "prioritair".



Maar de oprichting van een nieuw centrum in Neder-over-Heembeek gaat voor hem een stap te ver. "Er kan geen sprake van zijn dat een oplossing voor het centrum van de stad ten koste gaat van het noorden van Brussel", zegt Close. Volgens de burgemeester neemt het noorden van de stad zo al een belangrijk deel van de noodzakelijke infrastructuur op zich met de Seveso-fabriek, een verbrandingsoven, het centrum voor niet-begeleide minderjarigen Mena én in de toekomst ook een nieuwe gevangenis in Haren.



Het nieuwe centrum in Neder-over-Heembeek moet normaal begin 2019 de deuren openen. In eerste instantie zou er plaats zijn voor 750 asielzoekers.